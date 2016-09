Apple-Chef deutet heißen Mac-Herbst an – neue Modelle im Anflug?

12. Sep 2016 13:15 Uhr - sw

Nachdem Apple in der vergangenen Woche erwartungsgemäß eine neue iPhone-Generation und eine verbesserte Smartwatch vorgestellt hat, rückt nun der Mac verstärkt in den Fokus. Der Handlungsbedarf ist aus technologischer Sicht immens - Mac Pro, MacBook Pro, Mac mini und MacBook Air sind veraltet und hinken dem aktuellen Stand der Technik (Prozessoren, Grafik, SSD-Laufwerke, WLAN...) zum Teil mehrere Jahre hinterher. Eine Aussage von Apple-Chef Tim Cook befeuert nun die Spekulationen um die bevorstehende Ankündigung neuer Mac-Hardware.

Ein Anwender hat vor wenigen Tagen beim Apple-CEO angefragt, wie es angesichts ausbleibender Upgrades mit dem Mac weitergeht. Cooks Reaktion: "I love the Mac and we are very committed to it. Stay tuned". Frei übersetzt: Man solle sich noch etwas gedulden, Apple sei im Mac-Bereich sehr engagiert. Die E-Mail von Cook wird als authentisch eingestuft. Cook ist dafür bekannt, ab und an auf Kunden-Anfragen per E-Mail zu reagieren. Dies trifft auch auf andere Mitglieder von Apples Führungsetage zu.









MacBook Pro: Wird die nächste Generation der "großer Wurf"?

Foto: Apple.





In der Gerüchteküche ist der Mac seit mehreren Monaten ein großes Thema. Erst kürzlich schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass das MacBook Pro im Herbst das bedeutendste Upgrade seit vier Jahren erhalten werde. Die neuen MacBook-Pro-Modelle sollen dünner als die aktuelle Baureihe sein und mit aktueller Intel-Prozessortechnik, einer berührungsempfindlichen OLED-Displayleiste (für kontext- und programmabhängige Features), dem Touch-ID-Fingerabdrucksensor, kombinierten Thunderbolt-3-/USB-C-Schnittstellen, einem geringfügig vergrößerten Force-Touch-Trackpad und leistungsstärkeren Grafikprozessoren (optional Polaris-Chips von AMD) ausgestattet sein.

Auch über verbesserte MacBook-Air- und iMac-Modelle sowie einen 5K-Bildschirm, der möglicherweise über eine integrierte Grafikkarte verfügt, wird spekuliert. Bei dem Display soll Apple mit dem Hersteller LG kooperieren.