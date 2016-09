Apple feiert zehn Jahre Filmvertrieb im iTunes-Store

12. Sep 2016 14:15 Uhr - Redaktion

Heute vor zehn Jahren hat Apple den Einstieg in den digitalen Filmvertrieb bekannt gegeben. Am 12. September 2006 stellte Steve Jobs das neue Angebot im Rahmen einer Produktpräsentation in San Francisco vor. Zum Start standen lediglich 75 Filme zum Kauf bereit – heute sind es nach Angaben des Unternehmens mehr als 85.000. Apple feiert das zehnjährige Jubiläum mit einer Sonderaktion im iTunes-Store.









Dazu hat das Unternehmen Bundles aufgelegt, die aus jeweils zehn Filmen großer Hollywood-Studios (Paramount, Universal Studios, Lionsgate, Sony Pictures, Warner Bros.) bestehen und 9,99 Dollar kosten. Es handelt sich dabei um Kaufversionen. Die Bundles werden nur im US-iTunes-Store angeboten und sind hierzulande nicht erhältlich. Grund: in Deutschland bietet Apple erst seit April 2009 Spielfilme zum Kaufen und Leihen an.