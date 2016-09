Bootfähiges Installationslaufwerk erstellen: DiskMaker X wird an macOS Sierra angepasst

12. Sep 2016 17:30 Uhr - sw

Mit DiskMaker X steht seit mehreren Jahren ein kostenfreies Tool zur Verfügung, mit dem bootfähige Installationsmedien für das Mac-Betriebssystem erstellt werden können. Diese Volumes, für die externe Festplatten, Speicherkarten oder USB-Sticks verwendet werden können, ermöglichen das bequeme Aufspielen neuer Betriebssystemversionen auf mehreren Macs.









DiskMaker X: Update mit Unterstützung für macOS 10.12 kommt.

Bislang lässt sich DiskMaker X nur bis einschließlich OS X El Capitan einsetzen. Dies wird sich jedoch in Kürze ändern. Wie Guillaume Gète, Entwickler von DiskMaker X, auf MacGadget-Anfrage mitteilte, wird das Programm derzeit an macOS Sierra angepasst. Eine Betaversion von DiskMaker X für das neue Betriebssystem soll in dieser Woche erscheinen, gefolgt von einer Finalfassung nach der Veröffentlichung von macOS Sierra, die Apple für den 20. September angesetzt hat.

Die Benutzung von DiskMaker X ist äußerst einfach: nach dem Programmstart wird angegeben, von welcher Betriebssystemversion ein bootfähiges Installationslaufwerk erstellt werden soll. Anschließend sucht das Tool automatisch nach dem passenden Installer und richtet das gewünschte Laufwerk ein. Das Laufwerk kann entweder über die Systemeinstellungen ("Startvolume") als Bootvolume oder nach dem Neustart des Macs bei gedrückter ALT-Taste ausgewählt werden, um die Installation des Mac-Betriebssystems zu starten.