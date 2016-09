Das Smartphone verändert die Digitalfotografie

12. Sep 2016 12:15 Uhr - Redaktion

Gut zwei von drei Bundesbürgern ab 14 Jahren (69 Prozent) schießen Fotos mit dem Smartphone. Das entspricht mehr als 48 Millionen Menschen. Somit nutzen mehr Deutsche Smartphones als Digitalkameras, um Fotos aufzunehmen. 35 Prozent nutzen einfache Kompaktkameras, 15 Prozent Systemkameras mit Wechselobjektiven und ebenfalls 15 Prozent hochwertige digitale Spiegelreflex-Kameras. Das hat eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben.

"Wir beobachten, wie Smartphones insbesondere Digitalkameras aus den unteren Preissegmenten vom Markt verdrängen", sagt Timm Lutter, Bitkom-Experte für Consumer Electronics und Digital Media, im Vorfeld der Foto-Fachmesse photokina (20. bis 25. September in Köln). "Die neuen Smartphone-Modelle können bei der Bildqualität mit digitalen Kompaktkameras mithalten." Kürzlich vom Bitkom veröffentlichte Marktprognosen zeigen, dass im laufenden Jahr voraussichtlich rund 2,8 Millionen Digitalkameras verkauft werden. Im Jahr 2008 waren es noch 9,3 Millionen. Lutter: "Entscheiden sich Verbraucher heute für eine Digitalkamera, wählen Sie vor allem hochwertige System- oder Spiegelreflexkameras." So sind die Durchschnittspreise auf 339 Euro pro Gerät gestiegen (2015: 322 Euro).









iPhone 7 (Plus): Apple hat die Kamera in mehreren Bereichen verbessert.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Soziale Medien verstärken den Digitalfotografie-Trend zur Smartphone-Kamera. Die Anzahl der über das Internet geteilten Fotos hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. "Mit keinem Gerät ist das Aufnehmen und Teilen von Fotos praktischer als mit dem Smartphone", sagt Lutter. Laut Bitkom-Befragung teilen 70 Prozent der deutschen Smartphone-Fotografen ihre Fotos über Messenger-Dienste, wie etwa Whatsapp oder Snapchat. 60 Prozent teilen die Bilder auf sozialen Netzwerken.

Unter den Smartphone Fotografen sind vor allem spontane Schnappschüsse beliebt (74 Prozent). Mehr als die Hälfte (55 Prozent) schießt Erinnerungsfotos von Erlebnissen, um diese anschließend der Familie, Freunden oder Bekannten zu zeigen. 14 Prozent der Befragten nutzen die Smartphone-Kamera, um Veranstaltungen festzuhalten, etwa Konzerte oder Sportevents. Auch für berufliche Zwecke werden Digitalfotos mit dem Smartphone geschossen (sieben Prozent). Verbraucher sehen in den Smartphone-Kameras aber auch Vorteile außerhalb der klassischen Digitalfotografie: Knapp ein Drittel (30 Prozent) der Smartphone-Fotografen nutzt die Bilder als Gedächtnisstütze, zum Beispiel, indem sie Fotos von Einkaufszetteln oder anderen Notizen machen. Zudem scannen sieben Prozent Dokumente mit der Smartphone-Kamera ein, um sie digital zu erfassen und verarbeiten zu können.

Die Kamera gehört zu den am meisten genutzten Funktionen von Smartphones. Entsprechend großen Wert legt Apple auf die Weiterentwicklung der iPhone-Kameras. Mit der neuen Generation iPhone 7 und iPhone 7 Plus hat der Hersteller mehrere Verbesserungen implementiert, darunter ein größere Blende, eine breitere Farberfassung, ein Zwei-Linsen-System im Plus-Modell und ein Blitz mit vier statt zwei LEDs. Außerdem gibt es nun in allen Modellen eine optische Bildstabilisierung.