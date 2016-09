Heute um 19:00 Uhr: Apple veröffentlicht iOS 10 und watchOS 3

13. Sep 2016 11:45 Uhr - sw

Apple wird am heutigen Dienstag das neue Mobilbetriebssystem iOS 10 in der Finalversion zum Download bereitstellen. Gleiches gilt für das watchOS 3 für die Computeruhr des kalifornischen Herstellers. Die Veröffentlichung wird um etwa 19:00 Uhr erfolgen. Erwartungsgemäß dürfte in den ersten Stunden mit einem enormen Ansturm auf Apples Server zu rechnen sein, was die Downloadgeschwindigkeiten mitunter stark beeinträchtigen kann. Ob heute auch das tvOS 10 erscheinen wird, ist noch unklar.









iOS 10: Download des neuen Betriebssystem ab heute Abend möglich.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Während Apple für iOS 10 und watchOS 3 den 13. September als Tag der Veröffentlichung bestätigt hat, heißt es beim tvOS 10 weiter "Kommt bald". Es ist daher denkbar, dass das tvOS 10 erst in der kommenden Woche zeitgleich mit macOS Sierra verfügbar gemacht wird. Das neue Mac-Betriebssystem wird bekanntlich am 20. September erscheinen. Das tvOS 10 ist für die aktuelle Generation von Apple TV konzipiert. Die dritte Generation der Set-top-Box wird seit kurzem nicht mehr verkauft.

Der Download von iOS 10 kann ab 19:00 Uhr sowohl über die Updatefunktion des Betriebssystems als auch über iTunes erfolgen. Die Mediaplayer-Software wird in Kürze – möglicherweise ebenfalls bereits heute – ein Update auf die Version 12.5 erhalten, die zahlreiche Verbesserungen mitbringt.