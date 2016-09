Apple: Englische Benutzerhandbücher zu iOS 10, iPhone-7-Werbespot

14. Sep 2016 15:30 Uhr - sw

Apple hat die englischsprachige Dokumentation zum iOS 10 veröffentlicht. Sie ist in drei Ausführungen erhältlich: für das iPhone, für das iPad und für den iPod touch (iBooks-Store-Partnerlinks). In den rund 300seitigen Werken erläutert der Hersteller ausführlich die Bedienung, Funktionen und mitgelieferten Apps des neuen, seit gestern erhältlichen Mobilbetriebssystems. Die deutschen Versionen der E-Books folgen wie üblich in ein bis zwei Wochen.









Unterdessen hat das kalifornische Unternehmen den ersten Werbespot zur neuen iPhone-Generation ins Netz gestellt. In dem halbminütigen, sehr dunkel gehaltenen Clip stellt Apple die verbesserten Kameras, den Wasserschutz und die Stereolautsprecher in den Mittelpunkt. iPhone 7 und iPhone 7 Plus wurden vor einer Woche im Rahmen einer Produktpräsentation in San Francisco angekündigt und kommen an diesem Freitag auf den Markt.