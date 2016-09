Firewall-Software Little Snitch an macOS Sierra angepasst

15. Sep 2016 10:30 Uhr - sw

Das neue Betriebssystem macOS Sierra wirft seinen Schatten voraus: am kommenden Dienstag (20. September) wird Apple die Finalversion zum Download bereitstellen. Unterdessen arbeiten die Hersteller mit Hochdruck an der Anpassung ihrer Programme. Zu den ersten mit macOS 10.12 kompatiblen Anwendungen gehört Little Snitch.

Die beliebte Firewall-Software liegt ab sofort in der Version 3.7 vor, die volle Kompatibilität mit dem neue Betriebssystem gewährleistet. Daneben hat der Entwickler Objective Development die Unterstützung für den schnellen Benutzerwechsel verbessert. Die Unterstützung für die von Apple nicht mehr gepflegten Betriebssysteme OS X Mountain Lion und OS X Mavericks wurde eingestellt – Little Snitch 3.7 setzt mindestens OS X Yosemite voraus.









Der Netzwerkmonitor von Little Snitch.

Bild: Objective Development.





Little Snitch 3.7 kostet 29,95 Euro, das Update von der Version 3.x ist kostenfrei. Eine Demoversion (23 MB, mehrsprachig) ist verfügbar. Die Software überwacht den eingehenden und ausgehenden Netzwerkverkehr und kann Verbindungen bei Bedarf blockieren. Ein eingebauter Recherche-Assistent kann nach Informationen für bisher unbekannte Verbindungsanfragen suchen.

"Sobald Sie mit dem Internet verbunden sind, haben Programme die Möglichkeit, beliebige Daten an beliebige Server im Internet zu senden. Mitunter passiert das aus gutem Grund, weil Sie das explizit so wünschen. Oftmals aber auch nicht. Little Snitch ermöglicht Ihnen nun, diese unerwünschten Verbindungsversuche abzufangen und über deren Zulässigkeit zu entscheiden", so der Hersteller.