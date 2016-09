Tipps zu iOS 10: "Zum Entsperren Home-Taste drücken" und "Beim Anheben aktivieren" abschalten

15. Sep 2016 15:30 Uhr - Redaktion

Mit iOS 10 hat Apple den Sperrbildschirm vollständig überarbeitet. Während einige Neuerungen, darunter die Beantwortung von Mitteilungen direkt auf dem Lockscreen, mehrheitlich von den Anwendern begrüßt werden, sorgen andere für Irritationen. Die Wischgeste zum Entsperren gibt es nicht mehr, dazu wird nun grundsätzlich der Home-Button genutzt. Standardmäßig muss die Home-Taste zum Entsperren gedrückt werden – doch diese Funktionsweise lässt sich ändern.













In den Einstellungen kann unter "Allgemein => Bedienungshilfen => Home-Taste" die Option "Zum Öffnen Finger auflegen" eingeschaltet werden. Anschließend genügt das einfache Auflegen eines Fingers bei aktiviertem Sperrbildschirm, um das iOS-Gerät zu entsperren (Drücken des Home-Buttons zum Entsperren funktioniert aber weiterhin) - dies klappt natürlich nur auf Hardware mit Touch-ID-Fingerabdrucksensor. Die Funktion ist vor allem im Zusammenspiel mit einer weiteren Neuerung von iOS 10 – "Beim Anheben aktivieren" – sinnvoll.













"Beim Anheben aktivieren" ist auf iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 und iPhone 7 Plus verfügbar. Wird das Smartphone angehoben, aktiviert sich automatisch der Sperrbildschirm. Bei eingeschalteter Option "Zum Öffnen Finger auflegen" kann der Lockscreen nun bequem ohne Drücken des Home-Buttons durch einfaches Fingerauflegen entsperrt werden. Wer sich mit "Beim Anheben aktivieren" jedoch nicht anfreunden kann, hat in den Einstellung unter "Anzeige & Helligkeit" die Möglichkeit zur Deaktivieren der Funktion.

Die Kamera wird im neuen Sperrbildschirm übrigens nicht mehr durch Wischen nach oben, sondern durch Wischen nach links geöffnet. Im überarbeiteten Kontrollzentrum findet sich die Musiksteuerung nun auf der zweiten Seite, die durch Wischen nach links angezeigt wird.