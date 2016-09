Apple: Verbesserte Akku-Hülle fürs iPhone 7

16. Sep 2016 16:00 Uhr - Redaktion

Im Dezember 2015 kündigte Apple das "Smart Battery Case" für das iPhone 6 und das iPhone 6s an. Es handelt sich dabei um eine Kombination aus Hülle und Zusatzakku. Nun haben die Kalifornier eine verbesserte Version für das iPhone 7 auf den Markt gebracht.









"Smart Battery Case": Hülle mit 2365-mAh-Akku fürs iPhone 7.

Sie bietet eine um 26 Prozent höhere Akkukapazität – 2365 statt 1877 mAh – und soll die Sprechdauer via UMTS um bis zu zwölf Stunden und die Internetnutzung via LTE um bis zu zehn Stunden verlängern. Die Hülle schützt das iPhone durch eine Silikon-Außenseite. Innen ist die Hülle mit einem weichen Futter aus Mikrofaser bestückt. Dank des klappbaren Designs aus Elastomer kann die Hülle laut Apple leicht angebracht und abgenommen werden.

"Mit dem Smart Battery Case wird eine intelligente Batterieanzeige auf dem Sperrbildschirm deines iPhone und in der Mitteilungszentrale angezeigt. So weißt du immer, wie viel Leistung dir noch bleibt. Dieses Case unterstützt Lightning Zubehör wie das Lightning auf USB Kabel (im Lieferumfang des iPhone enthalten) und kann mit dem iPhone Lightning Dock (separat erhältlich) verbunden werden", so Apple.

Das "Smart Battery Case" für das iPhone 7 kostet 119 Euro und ist in Weiß und Schwarz erhältlich.