Letzte Fehlerkorrekturen: Apple veröffentlicht weiteren Golden-Master-Build von macOS Sierra

Wenige Tage vor dem Startschuss für macOS Sierra hat Apple einen frischen Golden-Master-Seed (16A323) des neuen Betriebssystems für Entwickler veröffentlicht. Damit wurden weitere Fehlerkorrekturen vorgenommen, um eine möglichst reibungslose Markteinführung am 20. September zu gewährleisten. Sofern keine schwerwiegenden Probleme mehr entdeckt werden, wird Build 16A323 zur Finalversion (Golden Master) erklärt.









macOS Sierra: ab dem 20. September verfügbar.

Bild: Apple.





Die Freigabe des finalen macOS 10.12 wird am 20. September voraussichtlich um 19:00 Uhr erfolgen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören das moderne 64-Bit-Dateisystem APFS, der Sprachassistent Siri, Zwischenablage-Synchronisation mit anderen Macs sowie iOS-Geräten, Safari 10 mit Apple-Pay-Unterstützung und Plugin-Blockierung, Rückkehr der RAID-Optionen im Festplattendienstprogramm, eine verbesserte Metal-Grafikengine, systemweite Tabs, Login via Apple Watch und ein Tool zur Speicherplatzoptimierung. APFS befindet sich noch in der Entwicklung und liegt daher weiter als Betaversion vor. Die erste finale APFS-Version kommt laut Apple 2017.

Die Systemanforderungen wurden mit macOS Sierra angehoben: mehrere ältere Macs werden nicht mehr unterstützt, darunter die Mac-Pro-Baureihen Anfang 2008 und Anfang 2009 sowie in den Jahren 2007 bis 2009 vorgestellte MacBook-Pro-Modelle. Mehr über das neue Betriebssystem erfahren Sie in unseren Artikeln "Apple: OS X wird in macOS umbenannt – neue Version mit Sprachassistent Siri kommt im Herbst", "macOS Sierra: Die wichtigsten Neuerungen im Überblick" sowie "macOS Sierra auf nicht unterstützter Hardware installieren".

Nach der Markteinführung von macOS Sierra wird Apple wie gewohnt in regelmäßigen Abständen Updates mit Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen bereitstellen. Die Version 10.12.1 wird für Ende September oder Anfang Oktober erwartet.