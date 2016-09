Adobe: Photoshop Lightroom ist jetzt fit für macOS Sierra

20. Sep 2016 14:00 Uhr - sw

Adobe hat heute Photoshop Lightroom 6.7 und Photoshop Lightroom CC 2015.7 veröffentlicht. Die Updates warten mit Anpassungen an macOS Sierra auf und stellen die Kompatibilität mit dem neuen Betriebssystem sicher. Die Unterstützung für OS X Mavericks wurde eingestellt – die Fotosoftware benötigt nun mindestens OS X Yosemite.









Photoshop Lightroom ist jetzt bereit für den Einsatz unter macOS Sierra.

Bild: Adobe.





Nutzer der Mietvariante (Photoshop Lightrom CC) können ab sofort Fotos zu Adobe Stock hochladen. Die Unterstützung für Kamera-Rohdaten wurde ausgebaut. Photoshop Lightroom kann nun auch die RAW-Formate von iPhone SE, iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), kleinem iPad Pro, Canon EOS 5D Mark IV, Casio EX-ZR4000, GoPro HERO5 Black, Hasselblad H6D-100c, Nikon D3400, Panasonic DMC-G8 und Panasonic DMC-LX9 lesen und verarbeiten. Neuere iOS-Hardware kann beginnend mit iOS 10 Fotos im Rohdatenformat aufnehmen (via DNG).

Das Update steht über die Aktualisierungsfunktion in dem Programm zum Download bereit. Photoshop Lightroom 6 (Kaufversion; Preis: rund 130 Euro) bzw. Photoshop Lightroom CC 2015 (Mietversion; Kosten: 11,89 Euro pro Monat inklusive Photoshop CC) ermöglicht Verwalten, Sichten, Bearbeiten und Präsentieren von Fotos. Zur Bearbeitung steht eine große Auswahl an Werkzeugen bereit. Bei Amazon (Partnerlink) ist Photoshop Lightroom 6 zum vergünstigten Preis von 111,99 Euro erhältlich.