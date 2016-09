Apple: Update fÃ¼r E-Book-Authoringsoftware iBooks Author

21. Sep 2016 10:30 Uhr - sw

Apple hat die kostenfreie E-Book-Authoringsoftware iBooks Author in der Version 2.5 veröffentlicht (Mac-App-Store-Partnerlink). Das Update bietet Anpassungen an macOS Sierra, Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen sowie zusätzliche Vorlagen zur Erstellung interaktiver E-Books.

iBooks Author 2.5 bietet außerdem einen verbesserten Arbeitsablauf zum Veröffentlichen von E-Books für mehrere Verkäufer. Beim Veröffentlichen von E-Books im iBooks-Store werden jetzt auch Apple-IDs mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung unterstützt. Die Unterstützung für OS X Yosemite wurde eingestellt - das Programm setzt nun mindestens OS X El Captian voraus.









Screenshot von iBooks Author.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Mit iBooks Author lassen sich E-Books in den Formaten iBooks, EPUB und PDF zur Darstellung auf Macs und iOS-Hardware erstellen. Im iBooks-Format können interaktive Widgets, Filme, Präsentationen und 3D-Objekte eingebunden werden. Auch die Veröffentlichung im iBooks-Store ist mit dem Programm möglich. Mit den iWork-Anwendungen Pages und Keynote erzeugte Dokumente und Präsentationen lassen sich in iBooks Author importieren.

"Jetzt kann jeder tolle iBooks-Lehrbücher, -Kochbücher, -Geschichtsbücher, -Bilderbücher und mehr für iPhone, iPad und Mac erstellen. Verwenden Sie eine der Apple-Vorlagen mit zahlreichen Seitenlayouts. Fügen Sie eigene Texte und Bilder per Drag&Drop hinzu. Verwenden Sie Multi-Touch-Widgets für interaktive Fotogalerien, Filme, Keynote-Präsentationen, 3D-Objekte und mehr. Sehen Sie Ihr Buch jederzeit in einer Vorschau auf Ihrem iOS-Gerät oder Mac an. Senden Sie das fertige Buch dann mit wenigen Schritten an den iBooks Store. Und schon sind Sie ein veröffentlichter Autor", so Apple über die Software.