Fotosoftware Capture One Pro: Version 9.3 kalibriert Eizo-Monitore, erweitert Kamera-Unterstützung

21. Sep 2016 12:30 Uhr - sw

Phase One hat die professionelle Fotobearbeitungssoftware Capture One Pro in der Version 9.3 veröffentlicht. Neu ist die Möglichkeit, Eizo-Bildschirme direkt aus Capture One Pro heraus zu kalibrieren – dazu muss das Display per USB-Schnittstelle mit dem Mac verbunden sein.

Capture One Pro 9.3 ergänzt Rohdaten-Unterstützung (RAW) für die folgenden Kameras: IQ1 100MP, iXU-RS160, iXU-RS180, iXU-RS160 Achro, iXU-RS150, iXU-RS1000, Canon 5D Mk IV, Fuji lm X70, Fuji lm X-E2s, Fuji lm X-T2, Panasonic GX80, Panasonic GX85 und Panasonic G7 Mk II. Außerdem wurden die Objektiv-Unterstützung ausgebaut, die Stabilität verbessert und Fehler behoben. Nähere Informationen zu dem Update (inklusive Auflistung kompatibler Eizo-Monitore zur Kalibrierung) sind in diesem PDF-Dokument zu finden.









Zur Kompatibilität mit macOS Sierra machte der Hersteller keinerlei Angaben, so dass von einem Einsatz von Capture One Pro unter dem neuen Mac-Betriebssystem vorerst abzuraten ist. MacGadget hat diesbezüglich bei Phase One angefragt.

Capture One Pro 9.3 setzt mindestens OS X Yosemite voraus und kostet 279 Euro. Das Update von der Version 9.x ist kostenlos. Alternativ lässt sich das Programm zum Preis von zwölf Euro pro Monat bei Abschluss eines Jahresabonnements mieten. Eine Demoversion ist verfügbar.