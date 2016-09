Photoshop: Update für Camera Raw, Informationen zu macOS Sierra

21. Sep 2016 11:30 Uhr - sw

Adobe hat sich zur Kompatibilität der Bildbearbeitungssoftware Photoshop CC mit macOS Sierra geäußert. Demnach sind keine schwerwiegenden Probleme bei der Nutzung der aktuellen Photoshop-Version (2015.5) mit dem neuen Mac-Betriebssystem bekannt.

Für den Sprachassistenten Siri sollte laut Adobe eine andere Tastenkombination gewählt werden, da Befehl-Leertaste bereits das Zoom-Werkzeug aufruft. Unter macOS Sierra kann es im Druck-Dialogfenster zu Darstellungsproblemen bei der Nutzung der Scrollbalken kommen – an der Behebung dieses Bugs wird bereits gearbeitet. Bis zur Veröffentlichung eines Updates soll im Druckdialog per Mausrad oder Multi-Touch-Geste gescrollt werden.









Screenshot von Camera Raw.

Bild: Adobe. Bild: Adobe.





Außerdem gab der Hersteller die Verfügbarkeit von Camera Raw 9.7 für Photoshop CC bekannt. Die neue Version des Plugins führt Unterstützung für die Rohdaten-Formate (RAW) der Kameras iPhone SE, iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), kleinem iPad Pro, Canon EOS 5D Mark IV, Casio EX-ZR4000, GoPro HERO5 Black, Hasselblad H6D-100c, Nikon D3400, Panasonic DMC-G8 und Panasonic DMC-LX9 ein. Neuere iOS-Hardware kann beginnend mit iOS 10 Fotos im Rohdatenformat aufnehmen (via DNG).