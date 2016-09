Apple vertreibt Sonos-Lautsprecher – Käufer erhalten iTunes-Gutschein

27. Sep 2016 10:30 Uhr - sw

Apple und Sonos haben eine Kooperation bekannt gegeben, in deren Rahmen die WLAN-Lautsprecher Play:1 und Play:5 von Sonos über den Online-Shop und die Ladengeschäfte des Mac- und iPhone-Herstellers vertrieben werden. Apple wird die Sonos-Produkte weltweit verkaufen, dies schließt die europäischen Ladengeschäfte des Unternehmens mit ein.









In den USA erhalten Kunden, die einen Sonos-Lautsprecher bei Apple erwerben, eine iTunes-Store-Guthabenkarte im Wert von 30 US-Dollar kostenlos dazu. Eine entsprechende Sonderaktion läuft bis zum 31. Dezember. Ob Apple die Promotion auch international anbieten wird, ist derzeit noch unklar.

Die Sonos-Lautsprecher können in mehreren Räumen untergebracht werden und sind per WLAN für eine synchrone Musikwiedergabe vernetzt. Alternativ kann in unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Musik abgespielt werden. Das Streaming erfolgt über Mac, Windows, Smartphone oder Tablet. Es können sowohl Lieder von der eigenen Musikbibliothek als auch von Streaming-Diensten wie Apple Music, Amazon Music, Deezer, Google Play und Spotify wiedergegeben werden. Darüber hinaus ermöglicht Sonos den Zugriff auf Internet-Radiostationen.