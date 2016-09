Apple-Tochterfirma FileMaker startet Cloud-Dienst für App-Hosting

28. Sep 2016 14:00 Uhr - Redaktion

FileMaker hat den Startschuss für einen Cloud-Dienst zur Bereitstellung von FileMaker-basierten Anwendungen gegeben. Dazu nutzt FileMaker jedoch nicht die iCloud-Infrastruktur der Muttergesellschaft Apple, sondern greift auf Amazon Web Services (AWS) zurück.









Mit FileMaker Cloud lassen sich Apps zur Nutzung mit Mac, Windows und iOS über das Internet bereitstellen und verwalten. Derzeit kann das neue Angebot nur in Nordamerika genutzt werden, die Ausweitung auf weitere Länder ist für die kommenden Monate geplant. FileMaker Cloud ist eine Alternative zur Bereitstellung von Softwarelösungen via FileMaker Server und richtet sich an Firmen. Ein Vergleich zwischen FileMaker Cloud und FileMaker Server ist auf dieser Web-Seite zu finden.

Die Nutzung des Angebots erfordert eine stündliche oder jährliche Lizenzierung sowohl von FileMaker Cloud als auch AWS. Im Vergleich zu FileMaker Server sind keine Hardwareanschaffungen erforderlich, zudem fallen Energiekosten weg. Die Apple-Tochterfirma verspricht automatische Backups, hohe Sicherheit durch SSL/TSL (ein kostenloses 90-Tage-SSL-Zertifikat ist im Preis inbegriffen) und die Bereitstellung von Apps binnen 20 Minuten. Häufig gestellte Fragen beantwortet FileMaker hier.