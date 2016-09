Ticker: Rabatt auf "Civilization: Beyond Earth"; Siri-Integration für Skype

28. Sep 2016 20:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf "Civilization: Beyond Earth" - das Strategiespiel wird im Mac-App-Store kurzzeitig für 19,99 statt 39,99 Euro angeboten (Partnerlink). Systemanforderungen beachten - ältere Grafikchips werden nicht unterstützt. +++ Illustrierte Geschichte von OS X - der Stuttgarter Softwarehersteller fournova hat die Geschichte des Mac-Betriebssystems in Wort und Bild zusammengefasst - bis hin zu macOS Sierra. +++ Siri-Integration für Skype - die Version 6.25 des iOS-Clients kann nun Anrufe per Sprachbefehl starten, außerdem lassen sich eingehende Telefonate vom Sperrbildschirm aus annehmen.