Produktivitätstool FilePane kurzzeitig stark preisreduziert

Das ab OS X Yosemite lauffähige Programm FilePane wird im Mac-App-Store (Partnerlink) vorübergehend für 0,99 statt 9,99 Euro angeboten. FilePane ist ein Produktivitätstool, das die Arbeit mit Dateien vereinfachen soll.









Screenshot von FilePane.

Bild: Sergii Iamkovyi.





Sobald eine Datei im Finder beziehungsweise ein Bild oder eine markierte Textpassage in einem Web-Browser, einem E-Mail-Client oder einem anderen Programm per Drag & Drop bewegt wird, blendet FilePane automatisch ein kleines Fenster ein, das abhängig vom Dateityp verschiedene Aktionen zur Auswahl stellt. Dazu gehören beispielsweise Hinzufügen zu einer E-Mail, Versand via AirDrop, Kopieren des Dateipfads in die Zwischenablage, Verschieben zum gewünschten Ordner, Anlegen eines neuen Ordners, neues Dokument erstellen oder Skalieren, Beschneiden und Umwandeln von Bildern.

FilePane liegt auf Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen vor und erhält regelmäßig Updates.