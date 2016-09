Strategiespiel "Warhammer 40.000: Dawn of War II": Mac-Version ist da

29. Sep 2016 16:00 Uhr - sw

Feral Interactive hat heute die vor kurzem angekündigte Mac-Version des Strategiespiels "Warhammer 40.000: Dawn of War II" veröffentlicht. Sie ist zum Preis von 19,99 Euro bei Steam und im Mac-App-Store (Partnerlink) erhältlich. Die Erweiterungen Chaos Rising und Retribution kosten 19,99 bzw. 29,99 Euro. Wer bei Steam bereits die Windows-Versionen erworben hat, kann sich die Mac-Fassungen kostenlos herunterladen.









"Warhammer 40.000: Dawn of War II" ist im Jahr 2009 für Windows erschienen, die beiden Erweiterungen folgten ein bzw. zwei Jahre später. Auch die rund 20 kleineren Erweiterungen (DLCs) für "Warhammer 40.000: Dawn of War II" werden für den Mac angeboten (via Steam). Das Spiel setzt mindestens einen mit 1,8 GHz getakteten Prozessor, vier GB Arbeitsspeicher, 18 GB Speicherplatz, einen Grafikchip mit 512 MB VRAM und OS X Yosemite voraus. Bei Nutzung der Grafikchips HD Graphics 4000 oder HD Graphics 515 werden acht GB RAM benötigt. Verschiedene ältere Grafikchips werden nicht unterstützt, nähere Informationen dazu sind auf dieser Web-Seite zu finden.

Aus der Spielbeschreibung: "Mit Dawn of War II läutet das preisgekrönte Studio Relic Entertainment ein neues Kapitel der erfolgreichen RTS-Serie ein und versetzt Spieler als Anführer eines Elite-Kampftrupps und Retter der Galaxie an Schauplätze brutaler Konflikte. Im 41. Jahrtausend entfacht im Subsektor Aurelia, einer Planetengruppe am Rande der Galaxie, eine Schlacht epischen Ausmaßes. In den Planetensystemen dieses Raumsektors kämpfen uralte Rassen um die Vormacht im Subsektor Aurelia und somit um ihre eigene Zukunft.

In Dawn of War II tauchen Sie in das rasante RTS-Gameplay das Science-Fiction-Universums von Warhammer 40.000 ein wie nie zuvor. Erleben Sie die packende Brutalität gnadenloser Kämpfe und meistern Sie die epische Kampagne Ihrer Rasse. Stellen Sie sich in knallharten, düsteren Nah- und Fernkämpfen unerbittlichen Feinden. Führen Sie Ihre Truppen an und machen Sie aus frischen Rekruten die erfahrensten und härtesten Veteranen der Galaxie."