iOS-App-Store: Werbung in Suchergebnissen startet bald

29. Sep 2016 13:30 Uhr - Redaktion

Im Juni kündigte Apple an, Entwicklern künftig die Möglichkeit zur Platzierung von Werbung in den Suchergebnissen des iOS-App-Stores zu geben. Nach einer mehrmonatigen Testphase gab das Unternehmen nun den Termin für die Einführung des Angebots bekannt. Demnach werden ab dem 05. Oktober Anzeigen in den Suchergebnissen des iOS-App-Stores auftauchen – zunächst jedoch ausschließlich in den USA.

Laut Apple bleibt die Werbung ausschließlich auf die Suchergebnisse beschränkt, dort soll immer nur eine Anzeige eingeblendet werden. Apple verkauft die Werbung mittels eines Auktionssystems, wobei die Entwickler nur dann zahlen, wenn der User die Anzeige anklickt bzw. antippt. Für die Werbeschaltung wählen die Entwickler Suchbegriffe aus, bei denen ihre Anzeige eingeblendet werden soll. Die Auktionsplattform ist ab sofort für Entwickler zugänglich.









App-Stores: Apple lässt jetzt Werbung in Suchergebnissen zu.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Wann Apple die bezahlte Werbung in den Suchergebnissen auf andere Länder ausweiten wird, ist nicht bekannt. Die Neuerung ist in Entwicklerkreisen umstritten. Denn es besteht die Gefahr, dass davon nur die größeren Hersteller profitieren, die meistens über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen. Kleinere Entwickler haben neben den Entwicklungskosten oftmals kein Budget für Werbung. Apple hingegen unterstreicht die Chancen für Entwickler, ihre Apps im Dickicht des gigantischen Softwareangebots von über zwei Millionen Apps besser präsentieren zu können.

Vor kurzem kündigte Apple Aufräumarbeiten im iOS-App-Store an - nicht mehr funktionierende oder seit längerer Zeit nicht mehr aktualisierte Apps werden entfernt.