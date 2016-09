Gratis-App der Woche: "Flowing ~ Meditation & Achtsamkeit"

30. Sep 2016 11:00 Uhr - sw

Jede Woche verschenkt Apple eine App für iPhone, iPad und iPod touch. Diesmal wurde "Flowing ~ Meditation & Achtsamkeit" (iOS-App-Store-Partnerlink) zur Gratis-App der Woche erkoren. Die Software soll beim Entspannen und Einschlafen helfen, indem Naturklänge abgespielt werden.









Flowing hilft beim Entspannen und Einschlafen.

Bild: Franz Bruckhoff.





Regulär kostet die von Franz Bruckhoff entwickelte, ab iOS 8.0 lauffähige App 2,99 Euro. Sie enthält sechs hochwertige Fließgewässer-Tonaufnahmen, zu denen sich Musik, Regen und Vogelstimmen hinzumischen lassen, sowie drei für Flowing komponierte Musikstücke. Auch drei geführte Meditationen (in englischer Sprache) sowie Naturillustrationen sind enthalten.

"Laute Nachbarn, Straßenlärm, unruhige Nächte, schnarchende Zimmergenossen. Genug davon! Stell dir vor du könntest statt dessen einfach draußen in der Natur schlafen. Stell dir vor du könntest jederzeit den Klängen fantastischer Flüsse, Bäche und Wasserfälle lauschen. In psychoakustischem 3D für Kopfhörer, so als wärst du dort. Wenn dir danach ist, sogar mit entspannender Musik, mit 3D Naturgeräuschen wie Regen auf's Zelt, wie Vögel in den Bäumen. Gönne dir den guten Schlaf den du dir verdient hast", so der Autor.