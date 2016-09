iPhone 7: Weiterhin mehrwöchige Lieferzeiten bei Online-Bestellung

30. Sep 2016 12:00 Uhr - Redaktion

Die Markteinführung der neuen iPhones ist weiterhin von Lieferschwierigkeiten geprägt. Bei Bestellungen im Apple-Online-Shop müssen sich die Kunden unverändert mehrere Wochen gedulden, bis sie ihr Gerät erhalten. Beim iPhone 7 Plus beträgt die Lieferzeit für alle Speicherkapazitäten momentan drei bis vier Wochen, in der Farbe Diamantschwarz sind es sogar sechs bis acht Wochen. Etwas besser sieht es beim iPhone 7 aus.









In Schwarz, Silber, Gold und Roségold mit 128 oder 256 GB wird das Smartphone laut Apple binnen 14 Tagen geliefert. Die 32-GB-Varianten des iPhone 7 kommen nach zwei bis drei Wochen. Beim iPhone 7 in Diamantschwarz beträgt die Wartezeit drei bis fünf Wochen. In Apples Ladengeschäften sind nur einzelne Modelle verfügbar. Beispielsweise ist das iPhone 7 in Silber mit 128 und 256 GB Kapazität in allen deutschen Filialen vorrätig. Die Verfügbarkeit in den Apple-Retail-Stores kann sich jedoch stündlich ändern. Im Fachhandel sind die neuen iPhones ebenfalls nur punktuell auf Lager.

iPhone 7 und iPhone 7 Plus sind seit dem 16. September zu Preisen ab 759 Euro erhältlich. Die Verfügbarkeit dürfte sich in den kommenden Wochen schrittweise verbessern. Zu den Verkaufszahlen hat sich Apple nicht geäußert.