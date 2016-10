Apple verschiebt Veröffentlichung von Quartalszahlen

04. Okt 2016 14:00 Uhr - Redaktion

Apple hat die Bekanntgabe des nächsten Quartalsberichts um zwei Tage vorverlegt – vom 27. auf den 25. Oktober. Das kalifornische Unternehmen begründet dies mit einem "Terminkonflikt" – nähere Angaben dazu wurden allerdings nicht gemacht. Finanzexperten erwarten den dritten Gewinn- und Umsatzrückgang bei Apple in Folge.









Apple: Nächste Quartalszahlen werden am 25. Oktober veröffentlicht.

Bild: apple.com. Bild: apple.com.





Sie gehen von Einnahmen in Höhe von 46,8 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 1,65 US-Dollar je Aktie aus. Im Vorjahresquartal erwirtschaftete Apple einen Umsatz von 51,5 Milliarden US-Dollar und einen Profit von 1,96 US-Dollar je Aktie. Spannend ist die Frage, ob Apple mit dem iPhone 7 und dem iPhone 7 Plus den zuletzt sinkenden Smartphone-Absatz ankurbeln konnte. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2015 setzte Apple 48 Millionen iPhones ab.

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen wird am 25. Oktober um etwa 22:30 Uhr MESZ erfolgen. Weitere Details zum Geschäftsverlauf erläutert Apple ab 23:00 Uhr MESZ in einer Bilanzpressekonferenz, die als Audio-Livestream übertragen wird. Das vierte Quartal des Apple-Geschäftsjahres 2016 begann am 26. Juni und wurde Ende September abgeschlossen. Apples Geschäftsjahre weichen traditionell vom Kalenderjahr ab.