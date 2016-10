Apple veröffentlicht zweite Betaversion von iOS 10.1

05. Okt 2016 11:30 Uhr - sw

Apple hat Entwicklern und Testern eine zweite Betaversion des iOS 10.1 zur Verfügung gestellt. Das erste große Update für das neue Mobilbetriebssystem bietet Fehlerkorrekturen, Leistungsoptimierungen sowie Detailverbesserungen und schließt verschiedene Sicherheitslücken. Für das iPhone 7 Plus wurde der im September angekündigte Portrait-Modus implementiert. Auch Xcode 8.1, das tvOS 10.0.1 und das watchOS 3.1 befinden sich im Betatest.









iOS 10.1 kommt im Laufe dieses Monats.

Bild: Apple. Bild: Apple.





"Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr werden die dualen 12-Megapixel Kameras außerdem einen neuen Schärfentiefe-Effekt ermöglichen, für den sie auf beide Kameras des iPhone 7 Plus bei der Aufnahme von Bildern zurückgreifen. Eine ausgeklügelte Technologie mit Machine Learning trennt den Hintergrund vom Vordergrund, um im Ergebnis verblüffende Portraits zu erhalten, die vormals ausschließlich mit DSLR-Kameras möglich waren", so Apple über die neue Kamera-Funktion.

Die Fertigstellung von iOS 10.1, Xcode 8.1, tvOS 10.0.1 und watchOS 3.1 wird für Mitte oder Ende Oktober erwartet. Die Updates für die Entwicklungsumgebung, die Set-top-Box sowie Apples Computeruhr warten hauptsächlich mit Fehlerkorrekturen, Leistungsoptimierungen und Behebung von Sicherheitslücken auf. Der Download der Vorabfassungen setzt eine Mitgliedschaft im Entwickler- oder Betatestprogramm von Apple voraus.