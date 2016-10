Belkin: Adapter mit zwei Lightning-Schnittstellen ab sofort erhältlich

05. Okt 2016 12:30 Uhr - sw

Der Zubehörhersteller Belkin hat mit der Auslieferung des im September angekündigten Adapters "Lightning Audio + Charge RockStar" begonnen. Er zielt auf die neue iPhone-Generation, bei der Apple bekanntlich den 3,5-Millimeter-Klinkenstecker gestrichen hat.









Der Adapter wird mit der Lightning-Schnittstelle verbunden und stellt zwei Lightning-Ports zur Verfügung: zum Anschluss eines Lightning-Kopfhörers (oder anderem Lightning-basiertem Zubehör) bzw. des von Apple bei iPhone 7 (Plus) mitgelieferten Klinkenstecker-auf-Lightning-Adapters sowie eines Ladekabels.

Belkin hat den "Lightning Audio + Charge RockStar" nach eigenen Angaben in enger Zusammenarbeit mit Apple entwickelt. Das Produkt ist dem Design von Apple-Zubehör nachempfunden. Der Adapter unterstützt Pass-Through-Laden mit bis zu zwölf Watt für iPhone und iPad sowie Audioausgabe bis 48 kHz bei 24 Bit. Der "Lightning Audio + Charge RockStar" kostet 39,99 Euro und wird direkt von Belkin sowie über Apple (Online-Shop und Ladengeschäfte) vertrieben.

Eine Alternative für die neuen Apple-Smartphones sind Bluetooth-Kopfhörer. An iOS-Hardware lassen sich alle handelsüblichen Bluetooth-Kopfhörer betreiben, es gibt sie bei Amazon (Partnerlink) bereits zu Preisen ab rund 20 Euro in einer Vielzahl an Ausführungen.