Photoshop Elements 15 mit Funktionen zur Portraitbearbeitung

05. Okt 2016 14:30 Uhr - sw

Adobe hat die Bildbearbeitungssoftware Photoshop Elements in der Version 15 vorgestellt. Der Hersteller verspricht für Photoshop Elements 15 zahlreiche Neuerungen, darunter Werkzeuge zur Portraitbearbeitung, um beispielsweise zusammengekniffene Augen zu korrigieren oder ernste Mienen in eine Lächeln zu verwandeln.









Mit der neuen Funktion "Painterly" lassen sich Fotos in Kunstwerke bzw. Gemälde umgestalten. Außerdem ist es nun möglich, Bilder mit Bewegungsunschärfen zu hinterlegen. Ebenfalls neu ist die Funktion "Text aus Bildern". Diese "verwandelt Fotos in coole visuelle Texte und bereichert sie um edle Looks und Schlagschatten, damit sie sich noch mehr abheben. Die neue Version ist speziell für die Erstellung von Collagen, Seiten für Sammelalben, Karten, Schilder u. v. m. gedacht", erläutert der Hersteller.

Zu den weiteren Neuerungen gehören vollständig anpassbare Rahmen, eine automatische Verschlagwortung basierend auf Bildmotiven, eine verbesserte Suchfunktion und gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Fotos. Die Unterstützung für OS X Mavericks wurde eingestellt – Photoshop Elements 15 setzt mindestens OS X Yosemite voraus.

Adobe verlangt für die Software 98,77 Euro, bei Amazon (Partnerlink) ist sie für 83 Euro zu haben. Eine Demoversion steht zum Download bereit.