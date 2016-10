Apple gibt Startschuss für Programmierer-Akademie in Neapel

06. Okt 2016 10:15 Uhr - sw

Apple hat heute die zu Jahresbeginn angekündigte Programmierer-Akademie in Neapel eröffnet. Dort sollen angehenden Entwicklern Kenntnisse für die Erstellung von Apps für iPhone und iPad vermittelt werden. Als Partnereinrichtung fungiert die Universität Neapel Federico II.









iOS-Schulungszentrum an der Uni Neapel nimmt Betrieb auf.

Bild: Universität Neapel Federico II. Bild: Universität Neapel Federico II.





Die Kurse sind auf zwei Semester mit einer Gesamtdauer von neun Monaten angelegt und starten zunächst mit über 200 Personen. Laut einem Bericht von The Guardian gab es über 4000 Bewerbungen. Im kommenden Jahr soll die Teilnehmerzahl auf 400 aufgestockt werden. Das kalifornische Unternehmen stellt allen Studenten jeweils ein MacBook, iPhone und iPad kostenlos zur Verfügung. Das Investitionsvolumen für das Vorhaben soll bei zehn Millionen Euro liegen.

Das Zentrum soll "einen speziellen Lehrplan bieten, der tausende von zukünftigen Entwicklern darauf vorbereitet, Teil der erfolgreichen Entwickler-Community von Apple zu werden", erläutert Apple. Aufbauend auf diesem Lehrplan will Apple in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen Schulungen anbieten, die weitere Fertigkeiten vermitteln. Apple will in Zukunft auch in anderen Ländern vergleichbare Schulungszentren errichten.