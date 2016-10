Apple: iTunes-Store-Gutschein beim Kauf von Sonos-Lautsprechern

06. Okt 2016 10:45 Uhr - Redaktion

Apple hat eine Ende September in den USA gestartete Sonderaktion nach Europa ausgeweitet. Wer bis zum 31. Dezember 2016 einen Sonos-Lautsprecher in einem Apple-Ladengeschäfte erwirbt, erhält einen iTunes-Store-Gutschein im Wert von 30 Euro. Dieser lässt sich zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store bzw. den App-Stores für Mac, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden.









Der Mac- und iPhone-Hersteller hat vor kurzem den weltweiten Vertrieb der Sonos-Lautsprecher Play:1 und Play:5 gestartet, in den USA auch über seinen Online-Shop. Ob Apple die Sonos-Produkte auch weltweit online anbieten wird, ist derzeit nicht bekannt. Play:1 und Play:5 kosten 229 bzw. 579 Euro. Im Fachhandel werden beide Produkte mit zum Teil hohen Rabatten angeboten.

Die Sonos-Lautsprecher können in mehreren Räumen untergebracht werden und sind per WLAN für eine synchrone Musikwiedergabe vernetzt. Alternativ kann in unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Musik abgespielt werden. Das Streaming erfolgt über Mac, Windows, Smartphone oder Tablet. Es können sowohl Lieder von der eigenen Musikbibliothek als auch von Streaming-Diensten wie Apple Music, Amazon Music, Deezer, Google Play und Spotify wiedergegeben werden. Darüber hinaus ermöglicht Sonos den Zugriff auf Internet-Radiostationen. Details zur Apple-Promotion sind in einem PDF-Dokument zu finden.