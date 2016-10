Neue Zusatzkamera für das iPhone ermöglicht 360-Grad-Aufnahmen

06. Okt 2016 14:30 Uhr - sw

Der in Hannover ansässige Zubehörhersteller hardwrk hat mit der Insta360 nano eine Zusatzkamera für das iPhone auf den Markt gebracht. Sie ermöglicht durch eine Linse an Vorder- und Rückseite Rundumaufnahmen und ist zum Preis von 239,99 Euro erhältlich.









Die Zusatzkamera Insta360 nano ermöglicht Rundumaufnahmen.

Bild: hardwrk. Bild: hardwrk.





Die Insta360 nano wird mit dem Lightning-Anschluss verbunden und ist mit iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus) sowie iPhone 7 (Plus) kompatibel. Die F2.0-Linse ermöglicht Aufnahmen mit einer Auflösung von 3040 mal 1520 Bildpunkten und legt diese entweder direkt auf dem Apple-Smartphone oder auf einer Speicherkarte (ein TF-Card-Slot befindet sich an der Oberseite) ab.

Die Kamera wiegt rund 70 Gramm und ist mit Mikrofon und einem Akku für die Stromversorgung (Kapazität: 800 mAh; wird per Micro-USB-Port aufgeladen) ausgestattet. Die Begleit-App steht kostenlos im iOS-App-Store (Partnerlink) zum Download bereit und läuft ab iOS 8.0. Der Verpackungskarton der Insta360 nano lässt sich als Virtual-Reality-Brille verwenden.