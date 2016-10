Apple-Laden Köln Schildergasse: Eröffnung erst im Frühjahr 2017?

07. Okt 2016 14:30 Uhr - Redaktion

Es ist in der Branche ein offenes Geheimnis, dass Apple in der Kölner Schildergasse – eine der meistfrequentierten Einkaufsstraßen in Deutschland - ein Ladengeschäft eröffnen möchte. Doch das Vorhaben steht offenbar unter keinem guten Stern. Das Eckhaus an der Schildergasse 1, wo einst der Herrenausstatter Pohland residierte, steht seit Anfang 2014 leer, die Umbauarbeiten für den Apple-Store waren seitdem von vielen Verzögerungen geprägt. Ein Ende scheint indes nicht in Sicht.

Nach Informationen der Kölnischen Rundschau wurde zwar inzwischen das Gerüst vor dem Gebäude zurückgebaut und soll bis Anfang November ganz verschwinden, eine baldige Eröffnung des Stores scheint jedoch ausgeschlossen. Das Haus werde immer noch entkernt, noch zu Wochenbeginn sei Schutt aus der Baustelle geschoben worden.

"Ein Blick auf die Arbeiten zeigt: Die tragenden Wände sind freigelegt, das Haus von Fenstern befreit. Innen stehen Bauträger im leeren Raum, Decken wurden aufgebrochen. Es lässt sich also erahnen, dass Apple hier einen großzügigen, eleganten – oder eben großspurigen Auftritt suchen wird. Allerdings wird es damit nichts vor Frühjahr kommenden Jahres werden", schreibt die Zeitung.









Der Apple-Store am Berliner Kurfürstendamm.

Bild: Apple.com. Bild: Apple.com.





Das Gebäude gehört der Alten Leipziger Versicherung. Diese äußert sich nicht zu den Bauvorhaben ihrer Mieter. Der kalifornische Konzern ist in Köln bereits mit einem Laden vertreten, doch dieser befindet sich im Rhein-Center am westlichen Stadtrand. Mit einer Filiale direkt im Zentrum würde der Mac- und iPhone-Hersteller seine Präsenz in der Stadt deutlich verbessern.

Die letzte Eröffnung eines Apple-Ladengeschäfts in Deutschland ist mittlerweile zwei Jahre her. Im September 2014 nahm in Hannover ein Apple-Retail-Store den Betrieb auf. Seitdem gab es zwar viele Gerüchte über weitere Standorte, jedoch keinerlei Ankündigungen Apples. So sollen sich die Pläne des Unternehmens für einen Retail-Store in Bonn zerschlagen haben. Möglicherweise wird Apple 2017 im deutschsprachigen Raum richtig durchstarten. Neben der lange überfälligen Eröffnung der Niederlassung in der Schildergasse wird für kommendes Jahr auch über Apple-Stores in der Stuttgarter und Wiener Innenstadt spekuliert.