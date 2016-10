Apple: Neue Mac-Treiber für Brother-Geräte

07. Okt 2016 12:30 Uhr - Redaktion

Apple hat neue Treiber für Drucker und Multifunktionsgeräte des Herstellers Brother veröffentlicht. Die "Brother Printer Drivers 4.1" setzen OS X Mountain Lion oder neuer voraus und enthalten aktualisierte Treiber für mehrere Geräte und fügen Unterstützung für neue Modelle hinzu. Die Treiber sind laut Apple mit dem neuen Betriebssystem macOS Sierra kompatibel.









Neue Mac-Treiber für Brother-Hardware erschienen.

Bild: Apple.com. Bild: Apple.com.





Die "Brother Printer Drivers 4.1" stehen über den genannten Link sowie per Softwareaktualisierung zum Download bereit. In der Softwareaktualisierung taucht das Update jedoch nur dann auf, wenn ein Treiber für ein im System angemeldetes Brother-Gerät aktualisiert wurde. Für neu angeschlossene Brother-Geräte kann per Softwareaktualisierung nach dem passenden Treiber gesucht werden – der Download des kompletten Pakets ist nicht erforderlich.

Apple verteilt in regelmäßigen Abständen neue Treiber für Geräte zahlreicher Hersteller über die Aktualisierungsfunktion in OS X/macOS. Das Mac-Betriebssystem unterstützt Hunderte Drucker, Scanner bzw. Multifunktionsgeräte von Brother, Canon, Epson, Fuji-Xerox, HP, Lexmark, Samsung und anderen Herstellern.. Eine Übersicht ist auf dieser Web-Seite zu finden.