Action-Rollenspiel Jade Empire neu für den Mac aufgelegt und erstmals für iOS erschienen

10. Okt 2016 12:30 Uhr - sw

Aspyr Media hat das im Jahr 2005 veröffentlichte Action-Rollenspiel Jade Empire in einer Neuauflage für den Mac veröffentlicht. Das von Anwendern und Medien bestens bewertete Jade Empire versetzt den Spieler in die Rolle eines aufstrebenden Kampfsportmeisters in einer Welt, die auf alten chinesischen Mythen beruht.

Im Gegensatz zur Originalversion, die 2008 mittels der Cider-Engine von Transgaming realisiert wurde, handelt es sich bei der Neuauflage um eine native Mac-Software. Jade Empire wurde für aktuelle Betriebssysteme optimiert und ist zum Preis von 9,99 Euro im Mac-App-Store (Partnerlink) erhältlich.

Jade Empire setzt mindestens einen Core-2-Duo-Prozessor, vier GB Arbeitsspeicher, einen Grafikchip mit 256 MB VRAM (GeForce 330M, HD Graphics 3000, Radeon 3870 oder besser), zehn GB Speicherplatz und OS X Yosemite voraus. Das Spiel liegt auch auf Deutsch vor und unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 mal 1200 Bildpunkten. Aspyr Media hat das Spiel außerdem erstmalig für iPhone und iPad (iOS-App-Store-Partnerlink; Preis: 9,99 Euro) veröffentlicht.









Aus der Spielbeschreibung: "Jade Empire bietet eine mitreißende, packende Handlung von BioWare, dem Entwickler von Mass Effect und Dragon Age. Erlebe eine epische Handlung und reise mit faszinierenden Charakteren durch eine wunderschöne, fantastische, neue Welt, die auf alten chinesischen Mythen und Legenden beruht. Dunkle Ereignisse haben die friedliche Harmonie einer abgelegenen Kampfkunstschule gestört und ziehen dich nun in eine Geschichte hinein, die mit dramatischen, actiongeladenen und abenteuerlichen Wendungen aufwartet.

Detaillierte Begleiter und andere Nicht-Spieler-Charaktere bereichern das Abenteuer mit witzigen Einlagen, Rivalitäten, Liebschaften und Feindseligkeiten. Bewundere die unglaublich dicht bewachsenen Gebiete, die steil abfallenden Abgründe und die schier immense Größe, die als visueller Hintergrund für die Handlung dienen. Kämpfe gegen wilde Banditen, böse Magier, dämonische Avatare und andere hinterhältige Schurken, die die dunkelsten Geheimnisse von Jade Empire beschützen."