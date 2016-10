Fotosoftware Iridient Developer unterstützt jetzt Rohdatenformate von iPhone- und iPad-Kameras

10. Okt 2016 17:15 Uhr - sw

Die alternative Fotosoftware Iridient Developer liegt seit kurzem in der Version 3.1.1 vor. Das ab OS X Snow Leopard lauffähige Programm kann nun auch Rohdaten-Fotos von iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPad Pro und iPhone SE verarbeiten. Die RAW-Aufnahme mit Apples Mobilgeräten gehört zu den Neuerungen des iOS 10.









Screenshot von Iridient Developer.

Bild: Iridient Digital. Bild: Iridient Digital.





Darüber hinaus führt Iridient Developer 3.1.1 Unterstützung für die RAW-Formate der Digitalkameras Canon 5D Mark IV, Fujifilm X-T2, Nikon D3400, Olympus E-PL8, Panasonic DMC-G8, Panasonic DMC-LX9 und Pentax K-70 ein. Auch die Rohdaten der Smartphones Samsung Galaxy S7 Edge, HTC 10, LG G5 und Huawei P9 kann die Software nun öffnen.

Iridient Developer kostet 99 Dollar, das Update von der Version 3.0.x ist kostenlos. Eine Demoversion steht zum Download (zwölf MB, Englisch) bereit. Iridient Developer unterstützt die RAW-Formate von über 600 Kameras, bietet eine Vielzahl an Bearbeitungswerkzeugen für Profis und zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit aus. Auch eine Erweiterung für das Apple-Programm Fotos ist enthalten. Sie ermöglicht die Übergabe von Bildern von der Fotos-App nach Iridient Developer zur Bearbeitung.