Adobe veröffentlicht Update für Flash Player

11. Okt 2016

Flash ist ein Auslaufmodell: alle großen Browser-Hersteller fahren ihre Unterstützung für die proprietäre Technologie schrittweise zurück, die Zukunft liegt in offenen Web-Standards, denen sich auch Adobe verstärkt zuwendet. Dennoch gibt es immer noch eine große Zahl an Web-Angeboten, die den Flash Player voraussetzen. Für Flash-Player-Nutzer gibt es nun Neuigkeiten.

Adobe hat heute ein Update für den Flash Player veröffentlicht, das Fehler behebt und die Sicherheit verbessert. Nach Herstellerangaben wurden zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen, darunter auch kritische Schwachstellen, die von Angreifern zur Code-Einschleusung ausgenutzt werden können.









Die jetzt aktuelle Version 23.0.0.185 steht via Web zum Download bereit. Der Flash Player setzt OS X Mavericks oder neuer voraus. In Safari 10 muss das Plug-in vor der Nutzung in den Einstellungen unter "Sicherheit => Plug-in-Einstellungen" entweder für einzelne Web-Seiten oder global aktiviert werden.

Wer keine Flash-basierten Angebote nutzt, sollte den Flash Player aus Sicherheits- und Performancegründen deinstallieren – dies geht unkompliziert über den "Adobe Flash Player Install Manager", der im Ordner "Dienstprogramme" liegt.