Apple: iOS 10.1 und tvOS 10.0.1 drehen weitere Testrunde

Apple hat das iOS 10.1 in einer dritten Betaversion veröffentlicht. Es handelt sich dabei um das erste größere Update für das neue, seit einem Monat erhältliche Mobilbetriebssystem iOS 10. Die Fertigstellung des iOS 10.1 wird für die kommenden ein bis zwei Wochen erwartet. Das Betriebssystemupdate bietet Fehlerkorrekturen, Leistungsoptimierungen sowie Detailverbesserungen und schließt mehrere Sicherheitslücken.

Bei der Nutzung von 32-Bit-Apps wird nun eine Warnung angezeigt. Darin erklärt Apple, dass die Nutzung von 32-Bit-Apps die allgemeine Systemperformance negativ beeinflussen könne. Der Hersteller will damit die Umstellung auf 64-Bit-Apps vorantreiben. Für das iPhone 7 Plus wurde der im September angekündigte Portrait-Modus implementiert.









"Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr werden die dualen 12-Megapixel Kameras außerdem einen neuen Schärfentiefe-Effekt ermöglichen, für den sie auf beide Kameras des iPhone 7 Plus bei der Aufnahme von Bildern zurückgreifen. Eine ausgeklügelte Technologie mit Machine Learning trennt den Hintergrund vom Vordergrund, um im Ergebnis verblüffende Portraits zu erhalten, die vormals ausschließlich mit DSLR-Kameras möglich waren", so Apple über die neue Kamera-Funktion.

Die neue Vorabfassung von iOS 10.1 kann derzeit nur von Entwicklern heruntergeladen werden. Sie wird jedoch in Kürze auch Mitgliedern des Betatestprogramms zur Verfügung stehen. Auch das tvOS 10.0.1 für die aktuelle Generation der Set-top-Box Apple TV liegt in einer dritten Betaversion für Entwickler vor. Das Update bietet hauptsächlich Fehlerkorrekturen sowie kleinere Optimierungen.