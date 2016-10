Musikproduktion: Live 9.7 verbessert Integration von Hardware-Controller Push und unterstützt macOS Sierra

12. Okt 2016 14:00 Uhr - sw

Der Berliner Entwickler Ableton hat die professionelle Musiksoftware Live in der Version 9.7 veröffentlicht. Diese verbessert die Integration für den Hardware-Controller Push, der Live-Nutzer bei der Musikproduktion unterstützt, und bietet nach Herstellerangaben volle Kompatibilität mit dem neuen Betriebssystem macOS Sierra. Das Update von der Version 9.x ist kostenfrei.









Ableton über die Neuerungen:

"• Neue Slice-Optionen – zerschneiden Sie Samples nach Takt-Unterteilungen oder Regionen, manuell oder nach Transienten.

• Neues Drum-Layout mit 16 festgelegten Velocity-Stufen für das Spielen und Programmieren dynamischerer Beats.

• Direktes Audio- und MIDI-Routing – Ein- und Ausgänge lassen sich nun direkt auf Push auswählen und aufnehmen. Sampeln Sie interne oder externe Audio-Signale, ohne den Push-Workflow zu unterbrechen.

• Visuelles Feedback für präzisere Aufnahmen – eine neue Display-Info zeigt die Clip-Phase und den Vorzähler an, damit sich Clip-Aufnahmen exakter starten und stoppen lassen.

• Direkte Farbanpassung – markieren Sie Pads, Spuren und Clips direkt über Push mit Farben, um Ihre Live-Performance übersichtlicher zu machen.

• Bessere Spielbarkeit – die Pad-Empfindlichkeit passt sich dem Gespielten an, etwa an Drums oder gehaltene Akkorde."

Allerdings lassen sich nur manche der Neuerungen mit dem ersten Push-Modell nutzen. Nähere Informationen zu dem Update sind in den Versionsanmerkungen zu finden. Die zweite Push-Generation ist seit Ende 2015 erhältlich. Live 9.7 setzt OS X Lion oder neuer voraus und ist in drei unterschiedlich leistungsstarken Ausführungen zu Preisen ab 79 Euro erhältlich. Eine Demoversion steht zum Download bereit. Push kostet ab 699 Euro.