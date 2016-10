Apple treibt Internationalisierung von Apple Pay weiter voran

13. Okt 2016 10:45 Uhr - sw

Apples Bezahldienst kommt langsam in Fahrt: wie das kalifornische Unternehmen mitteilte, kann Apple Pay ab sofort auch in Neuseeland genutzt werden. Damit ist Apple Pay mittlerweile in elf Ländern bzw. Regionen verfügbar, erst Anfang des Monats ist Russland hinzugekommen.









In den kommenden Monaten soll Apple Pay in Japan, Spanien und Taiwan eingeführt werden. Für Deutschland und Österreich gibt es weiterhin keinen Starttermin. In der Schweiz ist Apple Pay im Juli gestartet – allerdings vorerst ohne Unterstützung von Großbanken und begleitet von einer Klage eines Verbraucherschutzverbands.

Apple Pay ermöglicht das kontaktlose Bezahlen in Ladengeschäften mit iPhone und Apple Watch über die NFC-Technologie. Voraussetzungen sind ein kompatibles Bezahlterminal und ein mit dem Fingerabdruckscanner Touch-ID ausgerüstetes iPhone. Außerdem kann mit Apple Pay im Internet eingekauft werden – sowohl über Apps als auch via Web mit Safari 10. Dies funktioniert auch mit iPads und auf Macs im Zusammenspiel mit einem iPhone. Die Beträge werden vom Kreditkartenkonto des Anwenders abgebucht.