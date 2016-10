Chrome: Update schließt Sicherheitslücken und bietet Anpassungen an macOS Sierra

13. Okt 2016 10:15 Uhr - sw

Google hat den Web-Browser Chrome in der Version 54 zum Download (64 MB, mehrsprachig) bereitgestellt. Das Update bietet verschiedene Anpassungen an das neue Betriebssystem macOS Sierra und behebt 21 Sicherheitslücken. Mehrere dieser Schwachstellen werden mit dem Schweregrad "Hoch" eingestuft, da sie Angreifern unter Umständen das Einschleusen und Ausführen von Schadcode über manipulierte Web-Seiten ermöglichen.









Web-Browser Chrome in Version 54 veröffentlicht.

Mit Chrome 54 setzt der Hersteller die Abkehr von Flash weiter fort: zur Wiedergabe eingebetteter YouTube-Videos wird nun ausschließlich HTML 5 anstatt des Flash Players genutzt. Bereits seit Version 53 blockiert die Software im Hintergrund laufende Flash-Prozesse. Zu den weiteren Neuerungen in Chrome 54 gehören Leistungsoptimierungen, zusätzliche Funktionen für Entwickler und erweiterte Unterstützung von Web-Standards.

Chrome setzt mindestens OS X Mavericks voraus. Bestehende Chrome-Installationen werden normalerweise automatisch auf den neuesten Stand gebracht. Die Versionsnummer kann über den Menübefehl "Über Google Chrome" geprüft werden. In Chrome ist der Flash Player von Adobe integriert. Mit der für Anfang Dezember erwarteten Version 55 will Google die Arbeitsspeicherauslastung des Web-Browsers durch Optimierungen in der JavaScript-Engine V8 deutlich reduzieren.