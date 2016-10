Bezahldienst Apple Pay demnächst auch in Deutschland verfügbar?

14. Okt 2016 12:30 Uhr - Redaktion

Zwei Jahre sind seit der Ankündigung von Apple Pay inzwischen vergangen, doch noch immer ist unklar, wann der Bezahldienst auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird. Ein kürzlich von Apple aktualisiertes Support-Dokument macht nun ein wenig Hoffnung.









Karte mit Apple-Pay-Abdeckung schließt Deutschland mit ein.

Es enthält eine Europa-Karte, auf der die Länder mit Apple-Pay-Unterstützung blau hervorgehoben sind. Erstaunlicherweise ist darauf seit kurzem auch Deutschland markiert, obwohl sich der Mac- und iPhone-Hersteller nach wie vor nicht zur Einführung des Dienstes hierzulande geäußert hat. Ob die Hervorhebung von Deutschland auf der Karte nur ein Versehen ist oder tatsächlich eine bevorstehende Ankündigung Apples vorwegnimmt, darüber lässt sich derzeit nur spekulieren.

Apple Pay ging in den vergangenen Monaten in Frankreich, der Schweiz und in Russland an den Start, demnächst soll Spanien hinzukommen. In Großbritannien lässt sich der Bezahldienst bereits seit längerer Zeit nutzen. Insgesamt ist Apple Pay momentan in elf Ländern verfügbar, den Anfang machten im Herbst 2014 die USA. Im Sommer wurde eine Online-Petition zur Einführung von Apple Pay in Deutschland gestartet, auf die der Bundesverband deutscher Banken reagiert hat - nicht jedoch Apple (MacGadget berichtete).