Leistungsstarkes Suchtool: Hoher Rabatt auf Spotlight-Alternative Tembo

Das Suchprogramm Tembo wird im Mac-App-Store (Partnerlink) vorübergehend mit einem hohen Rabatt angeboten – für 1,99 statt 14,99 Euro. Tembo versteht sich als leistungsstarke Alternative zur Mac-Suchfunktion Spotlight. Das ab OS X Yosemite lauffähige und in der aktuellen Version 2.1.2 mit macOS Sierra kompatible Programm gruppiert die Suchresultate nach Dateityp-Kategorien.









Das Suchprogramm Tembo ist eine leistungsstarke Alternative zu Spotlight.

Bild: Houdah Software.





Zunächst zeigt die Software die zehn besten Treffer pro Kategorie an. In den Kategorien stellt Tembo dann bis zu 10.000 Resultate dar. Per Dateifilter lässt sich die Trefferliste eingrenzen. Zum weiteren Funktionsumfang gehören Quick-Look-Vorschau, Einblenden von Datei-informationen, Anbindung an die Sharing-Funktionen des Mac-Betriebssystems und ein Aktions-Button, um Dateien beispielsweise umzubenennen oder mit Schlagwörtern zu versehen.

Tembo zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit und eine niedrige Systemauslastung aus. Eine Demoversion des mehrsprachigen Programms (Deutsch, Englisch, Französisch) steht zum Download (fünf MB) bereit.