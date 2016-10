Virtual Reality treibt Entwicklung der Unterhaltungselektronik an

17. Okt 2016 15:30 Uhr - Redaktion

Virtual Reality (VR) könnte zum "Next Big Thing", der nächsten großen Entwicklung im Bereich der Unterhaltungselektronik werden. Dies jedenfalls legt eine Studie nahe, die der Branchenverband Bitkom und die Beratungsfirma Deloitte vorgestellt haben. Deren Grundlagen sind Marktprognosen des European Information Technology Observatory (EITO) und eine Verbraucherbefragung durch Bitkom Research.

VR bezeichnet die Darstellung und Wahrnehmung einer computergenerierten virtuellen Umgebung. "Viele Verbraucher sind im laufenden Jahr erstmals mit Virtual Reality in Berührung gekommen. Die Resonanz zeigt, dass die Technologie riesiges Potenzial hat", sagt Timm Lutter, Bitkom-Experte für Consumer Electronics & Digital Media. So hat weit mehr als die Hälfte (59 Prozent) der Deutschen ab 14 Jahren schon von Virtual-Reality-Brillen gehört oder gelesen und fast jeder dritte (31 Prozent) kann sich sogar vorstellen, eine VR-Brille zu nutzen. Fast jeder Zehnte (neunte Prozent) hat bereits eine VR-Brille ausprobiert.

VR-Brillen, mit denen Verbraucher in virtuelle Realitäten eintauchen können, wurden von den Gerätherstellern in den vergangenen Monaten in Serie präsentiert oder angekündigt. Bekannte Beispiele sind Oculus Rift und VR One Plus von Carl Zeiss.









Virtual Reality wird großes Potenzial bescheinigt.

Bild: Bitkom. Bild: Bitkom.





In VR-Brillen deckt ein augennaher Bildschirm das gesamte Sichtfeld des Trägers ab. Da das Display den Kopfbewegungen des Trägers folgt, wird das Gefühl erzeugt, sich direkt in der virtuellen Welt zu bewegen. Potenzielle Nutzer interessieren sich hauptsächlich für die Möglichkeit, Computer- und Videospiele in der virtuellen Realität zu erleben (41 Prozent). Ebenfalls können sich die Befragten vorstellen, mit VR-Brillen Orte zu bereisen (35 Prozent), Musikkonzerte zu erleben (23 Prozent) oder Filme (20 Prozent) und Sportereignisse (19 Prozent) zu schauen.

Branche erwartet Umsatz von einer Milliarde Euro bis 2020

Seit Beginn des Jahres experimentieren fast alle namhaften deutschen Inhalte-Anbieter mit VR-Content, etwa Verlagshäuser, Filmproduzenten oder Sport- und Konzertveranstalter. "Wir sehen sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten für Virtual Reality unter anderem in der Unterhaltung, in der Medienbranche oder in der Touristik. Vor allem aber die Gaming-Branche wird die Umsatzentwicklung beschleunigen", sagt Lutter. Vielversprechende Verkaufszahlen bei den VR-Brillen im ersten Halbjahr sowie diverse andere Anhaltspunkte lassen schon jetzt auf den Entwicklungsverlauf der künftigen Hardware- und Content-Umsätze schließen.

Laut der Trendstudie "Consumer Technology 2016" wird in Deutschland im Jahr 2016 voraussichtlich 160 Millionen Euro Umsatz mit Virtual Reality gemacht. Davon entfallen 130 Millionen Euro auf Hardware wie VR-Brillen und 30 Millionen Euro auf spezielle VR-Inhalte. Für das Jahr 2020 weist die Studie eine Prognose für Virtual-Reality-Umsätze im deutschen Markt in Höhe von einer Milliarde Euro aus.

Die nächste Brillengeneration steht schon vor der Tür

Mit Virtual Reality ist die Entwicklung noch nicht am Ende angekommen, denn die nächste Brillengeneration steht bereits in den Startlöchern: sogenannte Mixed-Reality-Brillen, in denen die Realität durch holografische Bilder überlagert wird, sollen in den kommenden Jahren Marktreife erlangen. Auch der völlig ausgeuferte Hype um "Pokémon Go" lässt bereits erahnen, welches Potenzial in der Technologie steckt. Doch noch müssen die Brillen zeigen, ob sie tatsächlich sinnvolle Consumer-Anwendungen bieten können.