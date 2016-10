Apple: iOS 10.1 nähert sich Fertigstellung

18. Okt 2016 10:00 Uhr - Redaktion

Apple hat das iOS 10.1 in einer vierten Betaversion an Entwickler und Tester verteilt. Die Fertigstellung des Betriebssystemupdates wird bis spätestens Ende Oktober erwartet. Das iOS 10.1 führt volle Unterstützung für Ethernet-Verbindungen ein und enthält den im September von Apple angekündigten Portrait-Kameramodus für das iPhone 7 Plus. Darüber hinaus wurden Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen vorgenommen, Sicherheitslücken geschlossen und kleinere Verbesserungen implementiert.









iOS 10.1 in vierter Betaversion veröffentlicht.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Bei der Nutzung von 32-Bit-Apps wird nun eine Warnung angezeigt. Darin erklärt Apple, dass die Nutzung von 32-Bit-Apps die allgemeine Systemperformance negativ beeinflussen könne. Der Hersteller will damit die Umstellung auf 64-Bit-Apps vorantreiben. Ethernet-Verbindungen lassen sich jetzt erstmals konfigurieren - dazu steht bei Verwendung entsprechender Adapter ein neuer Menüpunkt in den Einstellungen zur Verfügung (MacGadget berichtete).

"Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr werden die dualen 12-Megapixel Kameras außerdem einen neuen Schärfentiefe-Effekt ermöglichen, für den sie auf beide Kameras des iPhone 7 Plus bei der Aufnahme von Bildern zurückgreifen. Eine ausgeklügelte Technologie mit Machine Learning trennt den Hintergrund vom Vordergrund, um im Ergebnis verblüffende Portraits zu erhalten, die vormals ausschließlich mit DSLR-Kameras möglich waren", so Apple über die neue Kamera-Funktion für das iPhone 7 Plus, die mit dem iOS 10.1 eingeführt wird.

Der Download der Vorabfassung setzt eine Mitgliedschaft im Entwickler- oder Betatestprogramm von Apple voraus.