HP Sprocket: Kompakter Fotodrucker für unterwegs mit iPhone-Unterstützung

18. Okt 2016 12:30 Uhr - sw

Der Hardwarehersteller HP hat mit Sprocket einen Fotodrucker angekündigt, der aufgrund seiner kompakten Abmessungen (75 mal 116 mal 23 Millimeter) und des geringen Gewichts (172 Gramm) ideal für den mobilen Einsatz geeignet ist. Per iOS-App lassen sich mit einem iPhone aufgenommene Fotos sofort ausdrucken.

Die Datenübertragung erfolgt über die Bluetooth-Schnittstelle, zum Druck wird die Zink-Drucktechnologie verwendet, die ohne Tinte auskommt (die Farbpigmente befinden sich im Zink-Papier). Der Sprocket gibt Bilder im Format fünf mal 7,6 Zentimeter aus, die Druckauflösung beträgt 313 mal 400 dpi.









Die Stromversorgung übernimmt der integrierte 500-mAh-Akku, der sich laut HP innerhalb von 90 Minuten per Micro-USB-Kabel aufladen lässt. Wie viele Ausdrucke mit voller Akkuladung möglich sind, dazu machte der Hersteller keine Angaben. "Die wischfesten 5x7,6 cm-Fotodrucke in lebendigen Farben können einfach mit anderen geteilt werden. Dank der selbstklebenden Rückseite können Sie damit auch ganz einfach Collagen und DIY-Projekte gestalten", so HP.

Der Sprocket ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 139 Euro inklusive zehn Blatt Zink-Fotopapier im Handel erhältlich. Eine 20-Blatt-Packung Zink-Fotopapier kostet 11,99 Euro. Die iPhone- und iPad-App steht kostenlos zum Download (iOS-App-Store-Partnerlink) bereit, liegt auch auf Deutsch vor und setzt mindestens das iOS 8.0 voraus.