Nach Samsungs Smartphone-Debakel: Analyst rechnet mit Millionen Umsteigern zum iPhone

Das Galaxy Note 7 ist für Samsung zur völligen Katastrophe geworden. Der Ruf des südkoreanischen Vorzeigekonzerns ist arg beschädigt, die finanziellen Auswirkungen sind enorm: Einstellung und Rückruf des Smartphones kosten Samsung über fünf Milliarden US-Dollar. Doch damit nicht genug: ein renommierter Branchenkenner geht davon aus, dass enttäuschte Samsung-Kunden sich nun in Scharen der Konkurrenz zuwenden werden.

Fünf bis sieben Millionen Galaxy-Note-7-Besteller werden nach Einschätzung des Analysten Ming-Chi Kuo nun zum iPhone wechseln. Dies wäre ungefähr die Hälfte des ursprünglich erwarteten Galaxy-Note-7-Absatzes von etwa zwölf bis 14 Millionen Geräten bis zum Jahresende. Vor allem das Flaggschiff iPhone 7 Plus sei für die wechselwilligen Kunden interessant, so Kuo, der als bestens vernetzt in der asiatischen Zuliefererindustrie gilt. Auch Huawei werde von der Einstellung des Galaxy Note 7 profitieren können.









Apple hat seit einiger Zeit mit rückläufigen iPhone-Verkaufszahlen zu kämpfen. Samsungs Smartphone-Debakel könnte den Abwärtstrend beim iPhone-Absatz stoppen oder zumindest eindämmen – dies ist auch ein Grund, weswegen sich die Apple-Aktie zuletzt sehr stark an der Börse präsentierte und sich der 120-Dollar-Marke näherte. Apple gibt die Zahlen des vierten Quartals des Geschäftsjahr 2016 am 25. Oktober bekannt und wird sich dann auch zum iPhone-Absatz äußern.

Samsung musste das Galaxy Note 7 wegen brennender Akkus einstellen. Mit einer zwischenzeitlich vorgenommenen Produktionsanpassung mitsamt Rückrufaktion konnte der weltgrößte Smartphone-Hersteller das Problem nicht in den Griff bekommen – auch Austauschgeräte fingen Feuer. Mit dem kompletten Aus für das Gerät zog der Hersteller in der letzten Woche die Notbremse.