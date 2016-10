Apple: macOS 10.12.1 und iOS 10.1 drehen letzte Testrunde

19. Okt 2016 19:30 Uhr - Redaktion

Die ersten großen Updates für Apples neue Betriebssysteme stehen in den Startlöchern: das kalifornische Unternehmen hat heute sowohl macOS 10.12.1 als auch iOS 10.1 in einer fünften Vorabfassung für Entwickler und Mitglieder des Betatestprogramms veröffentlicht. Die finalen Versionen der beiden Updates werden für kommende Woche erwartet.

macOS 10.12.1 verbessert die Kompatibilität, Sicherheit und Stabilität des Macs. Die Fehlerkorrekturen umfassen unter anderem das Zusammenspiel mit Hard- und Software von Drittherstellern, die Nutzung skalierter Auflösungen auf 4K- und 5K-Bildschirmen, den Zugriff auf NAS-Speichersysteme sowie Bereiche wie Mail und iCloud. Darüber hinaus wurden diverse Sicherheitslücken geschlossen.









macOS Sierra: Erstes Update kommt bald.

Zu den Neuerungen in iOS 10.1 gehören volle Unterstützung für Ethernet-Verbindungen (via Adapter), ein Portrait-Kameramodus für das iPhone 7 Plus mit Schärfetiefen-Effekt, Unterstützung für Apple Pay in Japan, Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen, Behebung von Sicherheitslücken und zahlreiche Fehlerkorrekturen.

Das iOS 10 kam am 13. September auf den Markt, macOS Sierra ist seit dem 20. September verfügbar.