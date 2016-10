Apple will bis Jahresende knapp 100 Ladengeschäfte umbauen

19. Okt 2016 16:15 Uhr - Redaktion

Apple kommt mit der im Frühjahr angekündigten Umgestaltung seiner Ladenkette gut voran. Wie Apples Retailchefin Angela Ahrendts gegenüber dem Magazin Fortune erklärte, sollen bis Ende dieses Jahres 95 Filialen modernisiert werden – dies entspricht rund einem Fünftel aller Apple-Stores.

Der Mac- und iPhone-Hersteller will seine Geschäfte verstärkt zum Treffpunkt für Anwender machen und das Schulungsangebot verbessern. Größere Stores erhalten einen "The Plaza" genannten Bereich, der rund um die Uhr geöffnet ist und öffentlichen WLAN-Zugang bietet. Durch personelle Umstrukturierungen soll der technische Support verbessert werden, während die Geschäftskundenberatung nun in einem separaten Bereich in ruhiger Atmosphäre erfolgt. Das neue Innendesign sieht unter anderem Bäume, mehr Sitzgelegenheiten und größere Glasflächen vor.









Der Apple-Retail-Store an der Fifth Avenue in New York.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Apples Retailkette feiert heuer ihr 15jähriges Bestehen. Die ersten beiden Niederlassungen wurden im Mai 2001 in den USA eröffnet, bis Ende 2001 folgten in dem Land 25 weitere. Die erste internationale Filiale (in Tokio) nahm Ende 2003 den Betrieb auf. Der erste Apple-Retail-Store in Deutschland wurde im Jahr 2008 eröffnet (in München). Heute umfasst Apples Ladenkette knapp 490 Filialen in rund 20 Ländern, darunter 14 in Deutschland. Gerüchten zufolge soll mittelfristig ein erster Apple-Store in Österreich eröffnet werden.

Den nächsten Meilenstein wird Apples Ladenkette mit der Eröffnung der 500. Filiale erreichen – dies wird vermutlich innerhalb des nächsten halben Jahres der Fall sein. Derzeit treibt das Unternehmen die Internationalisierung seiner Retailkette voran. In den letzten zweieinhalb Jahren sind erste Filialen in Belgien, Brasilien, Mexiko, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten entstanden.