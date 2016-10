Bericht: Apple-Event für 27. Oktober geplant, neue Macs erwartet

19. Okt 2016 1:00 Uhr - Redaktion

Die Gerüchte über die nahende Ankündigung neuer Macs verdichten sich. Nach Informationen von Re/code plant Apple für Donnerstag, den 27. Oktober, eine Produktpräsentation, auf der neue Macs vorgestellt werden sollen. Das Event werde voraussichtlich in der Apple-Konzernzentrale in Cupertino stattfinden, schreibt das Online-Magazin unter Berufung auf informierte Kreise. Die Vorstellung neuer Macs gilt als überfällig, da in den meisten Modellen mehrere Jahre alte Technik steckt.

Neben einem neuen MacBook Pro (mehr dazu hier) könnte sich auch beim Mac Pro etwas tun, der seit dem Jahr 2013 nicht mehr aktualisiert wurde. Für eine Modernisierung des Desktop-Flaggschiffs bieten sich aktuelle Xeon-Prozessoren mit bis zu 16 Kernen, schnellere Grafikkarten, SSD-Laufwerke mit höherer Kapazität und besserer Performance, Thunderbolt-3-Schnittstellen und schnelleres WLAN (zweite Generation von 802.11ac) an. Die Rückkehr zu einem Gehäuse mit Erweiterungssteckplätzen gilt hingegen als eher unwahrscheinlich.









Mac Pro: Eine neue Generation steht offenbar in den Startlöchern.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Im Zusammenspiel mit einem neuen Mac Pro wird auch über einen 5K-Bildschirm von Apple spekuliert. Per Thunderbolt-3-Schnittstelle könnte ein solcher Monitor mit nur einem Kabel angebunden werden. Alternativ ist ein 5K-Apple-Display mit interner Grafikkarte im Gespräch, um es an möglichst vielen Macs und auch mittels Thunderbolt 2 nutzen zu können. Zeitgemäße Technik dürfte ebenfalls beim Mac mini Einzug halten – die derzeit angebotene Baureihe kam vor zwei Jahren auf den Markt. Viele Anwender wünschen sich dabei die Rückkehr einer Quad-Core-Konfiguration.

Apple hat das Event bislang nicht angekündigt, allerdings gilt Re/code als seriöse Publikation, die in der Vergangenheit mehrfach zuverlässig Informationen über künftige Apple-Produkte geliefert hat.