iOS 10.1: Veröffentlichung am kommenden Dienstag?

19. Okt 2016 12:00 Uhr - Redaktion

Das erste große Update für das neue Mobilbetriebssystem iOS 10 soll am nächsten Dienstag in der Finalversion erscheinen. Das schreibt das Blog Ata Distance unter Berufung auf japanische Medien, die über einen kürzlich erfolgten Besuch von Apple-Chef Tim Cook in dem Land berichteten.









iOS 10.1 steht in den Startlöchern.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Demzufolge ist für den 25. Oktober sowohl die Veröffentlichung von iOS 10.1 als auch die Einführung von Apple Pay in Japan geplant. Das Betriebssystemupdate enthält die softwareseitige Unterstützung für die Nutzung des Bezahldienstes in dem ostasiatischen Inselstaat. "In Japan verkaufte iPhone 7, iPhone 7 Plus und Apple Watch Series 2 werden die kontaktlose Technologie FeliCa Type-F NFC unterstützen, die täglich für mehr als 160 Millionen Transaktionen in ganz Japan verwendet wird", so Apple.

Das iOS 10.1 befindet sich seit einem Monat im Betatest und bringt einige gewichtige Neuerungen mit, darunter volle Unterstützung für Ethernet-Verbindungen, der im September von Apple angekündigte Portrait-Kameramodus für das iPhone 7 Plus sowie Unterstützung für Apple Pay in Japan. Außerdem betreibt Apple mit dem Update Feinschliff für die mit dem iOS 10 eingeführten neuen Funktionen und behebt zahlreiche Fehler und Sicherheitslücken.