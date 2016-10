Apple Pay erhält namhafte Unterstützung in der Schweiz

20. Okt 2016 16:30 Uhr - sw

Als Apple Pay vor einem Vierteljahr in der Schweiz an den Start ging, war die Unterstützung seitens der Banken überschaubar. Nur BonusCard, Cornercard und Swiss Bankers waren mit an Bord, die Großbanken fehlten. Doch nun erhält Apple in der Schweiz prominente Unterstützung.









Swisscard kündigte an, Apple Pay in Kürze zu unterstützen. Im November wolle man beginnen und im Laufe des kommenden Jahres nach Absprache mit Partnern wie Credit Suisse und Coop den Dienst möglichst auf allen Karten (rund 1,5 Millionen) freigeben, sagte Swisscard-Chef Marcel Bührer dem Magazin "Finanz und Wirtschaft". Swisscard ist eine Tochtergesellschaft von American Express und der Großbank Credit Suisse.

Auch die kleineren Institute Bank Linth und Graubündner Kantonalbank haben zwischenzeitlich erklärt, ihren Kunden Apple Pay anbieten zu wollen. Die Zurückhaltung der anderen Schweizer Großbanken, darunter UBS, Raiffeisen und ZKB, hängt mit deren Unterstützung für den mit Apple Pay konkurrierenden Bezahldienst Twint zusammen. In der Schweiz hat Apple zudem mit einer Klage einer Verbraucherschutzorganisation zu kämpfen.