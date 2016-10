Deutsche Telekom will WhatsApp Konkurrenz machen

20. Okt 2016 12:30 Uhr - sw

Die Deutsche Telekom hat mit der Einführung des zu Jahresbeginn angekündigten Messaging-Dienstes Immmr begonnen und tritt damit in Konkurrenz zu etablierten Anbietern wie WhatsApp oder Skype. Immmr soll Audio- und Videotelefonate sowie den Austausch von Mitteilungen über Computer, Smartphones und Tablets ermöglichen – selbst mit Personen, die nicht bei Immmr registriert sind.

Details dazu machte die Telekom nicht, wahrscheinlich handelt es sich dabei aber um kostenpflichtige Weiterleitungen von Anrufen ins Fest- bzw. Mobilnetz sowie die Umwandlung von Nachrichten in SMS. Immmr wird schrittweise eingeführt und startet zunächst in der Slowakei, gefolgt von Kroatien. Ein Starttermin für Deutschland steht noch nicht fest.









Messaging-Dienst Immmr verspricht geräteunabhängige Nutzung.

Bild: Telekom. Bild: Telekom.





"Immmr ist ein globales Produkt, mit dem wir weltweit Telekom-Dienste anbieten können", zitiert das Magazin Capital das Telekom-Vorstandsmitglied Claudia Nemat. Die Kommunikationsplattform ist aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung T-Labs der Telekom hervorgegangen und wurde in ein separates Unternehmen ausgelagert, das derzeit etwa 70 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Kommunikation zwischen Immmr-Nutzern soll grundsätzlich kostenfrei sein. Die Anmeldung bei Immmr erfolgt über die eigene Mobilfunknummer, wobei die Nutzung des Dienstes nicht an ein bestimmtes Gerät oder eine SIM-Karte gebunden ist. "Alle Telefonate, Nachrichten und die persönlichen Kontakte sind per Browser oder App verfügbar, auch wenn es sich nicht um das eigene Gerät handelt", erläutert die Telekom. Zu den Themen Sicherheit und Datenschutz bei Immmr liegen noch keine Informationen vor. Immmr-Apps sollen für iOS und Android angeboten werden, der Zugang via Computer erfolgt mit dem Web-Browser.